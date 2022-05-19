壹傳媒涉違契案周達權續作供　庭上披露黎智英股票投資及向兒子津貼金額 (15:15)

控方刑事檢控專員楊美琪讀出電郵和財務文件，周達權供稱，他自約2000年起每月向黎智英匯報力高開支及黎的私人開支，報表有關於薪金和家庭成員津貼的項目。有報表列出黎就台灣股票的投資及在巴黎寓所的裝修費等，並提到其女兒曾以信用卡簽帳11萬元及視作商業支出，而其兒子每月獲得15萬元津貼。

陳官關注到有報表列明力高辦公室及其僱員薪酬支出，周解釋報表不時有微調改動，亦是由早前項目分拆出來，以更清晰記錄，陳官一度稱「你可以唔需要呈報㗎喎」。

楊美琪問到黎智英另一間私人公司，惟遭陳官打斷，認為需要尊重被告私隱，提醒控方應圍繞案情提問，該公司或涉台灣投資股票，指「唔關案情，有個節制，唔好問落去」。

前年3月有傳媒揭發事件後，法律顧問何凱英發電郵予Mark Simon，周引述何稱蘋果印刷須獲批牌照，讓公司佔用地段，但由於力高是私人公司，並非附屬或相關公司，或違反地契，何提醒對方需小心處理，避免告訴科技園力高的營運地址，以及建議更改地址。