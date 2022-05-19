華裔民運人士遭美控從事間諜活動監視異見人士　起訴書披露異見者資料與何俊仁吻合 (14:36)

王書君是紀念胡耀邦趙紫陽基金會發起人之一，在今年3月被捕。翻查今年3月公開的起訴書，2016年11月中王向國安部官員匯報，剛與何俊仁通完電話，問到所需的問題及得到坦承的答案，國安部官員回覆好及大拇指讚好的表情符號，然後指示王在「日記」中記錄。根據王在「日記」所載，與何俊仁問及兩名立法會議員宣誓風波被撤銷資格、特首梁振英能否連任及民主派選情。

根據控罪書，王書君在2016年12月初告知另一名中國國家安全部官員何俊仁將就銅鑼灣書店事件出席美國國會聽證會，其後會與王書君在紐約見面。該國安部官員則希望王請何俊仁吃飯。根據王書君其後向臥底探員透露，花了超過4000美元（折合約3萬1200港元）請何俊仁及家人吃飯，事後紀錄有關選舉及政局的對話內容。

中國外交部發言人趙立堅今年3月回應美國司法部起訴時表示，中方堅決反對借題發揮、毫無根據地誣衊抹黑中方，強調中國一貫要求中國公民遵守所在地法律，批評美國宣言中國威脅、抹黑中國形象的圖謀不會得逞。