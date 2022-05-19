男子認虐5貓稱非蓄意　官明言不宜判處罰款 (13:23)

控方今修訂控罪，控罪稱，被告温緯星（36歲）於2021年9月25日，在荃灣青山公路深井段33號碧堤半島一單位，不合理地忽略為5隻貓提供獸醫服務，而導致動物受到任何不必要的痛苦。辯方求情時稱，被告有為貓隻提供食物，且他平常有清潔單位，重申他只是疏忽照顧，未有蓄意傷害貓隻，冀以罰款處理。

案情指，被告鄰居當日看到他飼養的貓隻體型瘦弱，並拍下照片，數日後嗅到該單位傳出異味，遂報警處理。警方上門調查，發現被告養了5隻貓，地上有貓隻排泄物，其食物及盛水盤亦很骯髒。獸醫診斷指，5隻貓已生病一段時間。

被告被捕後，警誡下稱不知道貓隻生病，故沒有帶牠看醫生。他於錄影會面中透露獨居，2015年起收養5隻貓，當時牠們健康正常。他平常工作7天，無暇照顧牠們，並對此感後悔。

獸醫報告顯示，5隻貓均出現健康問題，指甲過長及牙周病，並出現脫水、體重過輕、上呼吸道感染、耳炎等跡象。被告有餵飼牠們，但因其疏忽照顧，致貓隻不適約數星期至數月。現時5隻貓均交由愛護動物協會看管。