工聯會再促政府加推失業支援　放寬申請條件並設上訴機制 (13:33)

工聯會5月初的問卷調查，獲328人回覆，當中有4成受訪者稱臨時失業支援申請遭駁回，4成申請被拒者中，最常見的駁回理由包括未有失業但開工不足（29%）、申請所需的證明文件不足（23%），以及失業少於30天（15%）等。

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰表示收到求助，有14名於同一酒樓上班的員工，因疫下停工申請臨時失業支援，惟未達失業至少30天的申請條件，因心急而提早數天申請，結果有關申請全數不批批。香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳表示，美容業界薪金浮動，以基本薪金加佣金方法支薪，但臨時失業支援要求申請人在去年10月至12月期間薪金不得超過30000元，令部分人無法申請。

丘燿誠認為申請過程過於單向，申請人補交資料後，當局未再與申請人溝通便作決定。工聯會建議當局重新審核未獲批個案，補交資料日期由5天延至兩周，並設上訴機制，又建議推出新一期臨時失業支援，放寬失業前月薪上限，縮短失業不少於30天要求，以涵蓋開工不足人士，並延長資助期至最多6個月。