學童無打針禁參加畢業禮 團體斥影響心智 (21:23)

根據上月更新的《學校健康指引》，列明倘學校有必要舉辦大型集體活動，如家長日、開放日、校園參觀、陸運會或水運會等，只容許已完成接種兩劑疫苗並超過十四天的學生參加；若學校舉辦畢業禮，須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、並根據場地或教育局相關指引要求（包括限制入場總人數等）。

兒童權利委員會指，社交距離限制近日放寬，如食肆可八人一枱，認為畢業典禮同樣可以作出妥善的座位安排，參加者均戴口罩，現場不提供飲食，加上所有學生每日接受快速測試，相信已有足夠的保障讓學童在安全的情況下參與畢業典禮。

該會又指，兒童在疫情下身心深受影響，特別是他們長時間不能回校上課和使用公園及休憩設施；認為學校和教育局的理解及支持，對學童渡過難關十分重要，希望教育局可以作出妥善安排，讓所有學童都能參與屬於他們的畢業典禮。

另外，近日有幼稚園家長發起聯署，要求教育局豁免幼稚園生參加畢業典禮的疫苗限制。

教育局晚上回覆，指十分重視學童的健康，因此已就2019冠狀病毒病向學校發出《學校健康指引》，並持續因應疫情發展及衛生專家意見適時作出更新。教育局指，鑑於疫情的最新發展及社交距離措施將進一步放寬，教育局已諮詢衛生專家意見，「正著手更新指引的相關內容，包括畢業禮等不同類型活動的最新安排及其他防疫抗疫的措施」，詳情將於日內向學校公布。