壹傳媒涉違契案周達權供稱「力高」須向蘋果印刷交租　官質疑「左右手使唔使咁均真？」 (17:18)

控方在庭上讀出力高顧問的單據，顯示力高於2018年簽下何文田嘉道理道單位的兩年租約，月租逾25.6萬元。周達權表示，單位是黎智英的寓所，黎持有力高的所有股份，「由公司租給他住，係幾正常的商業安排」。

控方提及，力高的主要業務為管理資產和物業，其中2015年的年度租金支出為11.5萬元，而2016年的租金支出為23.7萬元。周達權解釋，力高租用了駿盈街8號（將軍澳工業村）部分樓層，要按呎數向蘋果印刷交租，但雙方沒有簽訂租約。陳官聽罷質疑，力高和蘋果印刷都在黎智英名下，「左（手交）右手洗唔洗咁均真？理論上唔交租都得？」周表示不清楚交租的原因，亦不記得哪一方主動提出交租。

控方接下來讀出力高的財務報告，顯示力高替黎智英的寓所購入桑拿房玻璃門、Wi-Fi裝置等，亦為名下的遊艇購買裝備。周達權表示，他會定時向上司黎智英發送電郵，匯報支出明細。聆訊明（19日）續。