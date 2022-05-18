新冠疫情｜增329個案包括127核酸、202快測　富東廣場譚仔多3宗、御善私房菜及上環星月樓各多6宗 (16:33)

早前爆疫的群組當中，東涌富東廣場譚仔雲南米線群組增3宗個案、累計6宗；觀塘御善私房菜增6宗個案、累計26宗；上環星月樓群組增6宗個案，包括5名食客及1名樓面員工，累計70宗；紅磡新旺會群組增1宗個案，累計16宗。衛生防護中心表示，暫時未再發現新的爆疫群組。

星月樓疑現超級傳播 病毒基因與西苑臺群組幾乎相同

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮估計，星月樓群組爆疫當晚可能有超級傳播者，加上環境因素，例如通風情況不理想，部分死角位空氣不流通，故引致傳播。

歐家榮又表示，星月樓群組與西環邨西苑臺群組的個案，病毒基因幾乎一模一樣。衛生防護中心不排除星月樓群組爆發是由居於西苑臺的員工引起，但無法肯定；另一可能性是在當區流行的病毒株先後導致兩個群組爆發。

衛生防護中心總監徐樂堅表示，審視本地疫情時，除新增個案數字升跌，亦要留意入院情況，例如住院個案、嚴重及危殆個案比例等。他指出，近日因新冠病毒住院人數及嚴重或危殆個案均屬較低水平，呼籲市民毋須因為個案數字上升而太擔心。

徐樂堅亦相信，近期不少專家對疫情有不同評估，最終都只想提醒市民勿掉以輕心。他強調政府決定社交距離措施時，亦會按入院個案數字、醫療系統負荷及嚴重病人比例等因素考慮，而有關數據的升跌是取決於新冠疫苗接種率。

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