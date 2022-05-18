兒童家舍幹事涉強吻女童罪脫　官稱事主情緒激動無法接受盤問 (14:43)

被告馬宏輝（59歲）報稱兒童家舍高級計劃執行幹事。他分別被控於2020年5月某日及6月某日，在某兒童家舍猥褻侵犯女童X。

事主X昨透過視像作供，稱一直討厭被告，在遭受非禮後更甚。惟辯方呈上多張X與被告的合照及X描繪被告的畫作，X其後承認曾喜歡被告，又指不知道為何會在畫作寫上「I love you Uncle Vincent（即被告）」的字句。考慮X情緒激動，難以作答，法官中斷盤問。

案件今續訊，控方諮詢律政司意見後，表明會繼續檢控。練官憂慮X情緒激動，繼續盤問會對她造成二次創傷。辯方僅指出被告在兩個案發日期均沒有非禮X便完成盤問，X否認，重申「他有摸我（he did touch me）」。

練官裁定案件表證成立，辯方選擇不傳召證人，練官隨即作口頭裁決，指X清楚描述案發經過，惟在辯方盤問時情緒極之激動，辯方決定暫停盤問是合適的決定，但不代表法庭會因而自動接納X的證供。

練官續指，法庭未能在亳無合理疑點下接納X的證供，但這不代表她撒謊，事件「可能事實上有發生過，亦都可能冇發生過」，故惟一選擇是撤銷控罪，裁定罪名不成立。辯方提出申請訟費，法官明言「我唔會俾訟費㗎喇」。