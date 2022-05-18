兒童家舍幹事涉強吻女童罪脫　官稱事主情緒激動無法接受盤問 (14:43)

59歲兒童家舍男執行幹事，涉強吻住在家舍的9歲印籍女童，及裸露下體摩擦對方的私處，女童返家後向家人揭發事件。該男子否認兩項猥褻侵犯罪受審，案件今（18日）於區域法院續審。法官練錦鴻認為女童在盤問時情緒極為激動，難以在亳無合理疑點下接納其證供，裁定被告罪脫，當庭釋放。
被告馬宏輝（59歲）報稱兒童家舍高級計劃執行幹事。他分別被控於2020年5月某日及6月某日，在某兒童家舍猥褻侵犯女童X。
事主X昨透過視像作供，稱一直討厭被告，在遭受非禮後更甚。惟辯方呈上多張X與被告的合照及X描繪被告的畫作，X其後承認曾喜歡被告，又指不知道為何會在畫作寫上「I love you Uncle Vincent（即被告）」的字句。考慮X情緒激動，難以作答，法官中斷盤問。
案件今續訊，控方諮詢律政司意見後，表明會繼續檢控。練官憂慮X情緒激動，繼續盤問會對她造成二次創傷。辯方僅指出被告在兩個案發日期均沒有非禮X便完成盤問，X否認，重申「他有摸我（he did touch me）」。
練官裁定案件表證成立，辯方選擇不傳召證人，練官隨即作口頭裁決，指X清楚描述案發經過，惟在辯方盤問時情緒極之激動，辯方決定暫停盤問是合適的決定，但不代表法庭會因而自動接納X的證供。
練官續指，法庭未能在亳無合理疑點下接納X的證供，但這不代表她撒謊，事件「可能事實上有發生過，亦都可能冇發生過」，故惟一選擇是撤銷控罪，裁定罪名不成立。辯方提出申請訟費，法官明言「我唔會俾訟費㗎喇」。