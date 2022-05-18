壹傳媒違契案周達權續作供　稱力高為印刷業務以外公司服務　信黃偉強理解規矩 (14:35)

控方甫開庭時，要求將周達權與黃偉強之間的2018年電郵呈堂。黃偉強一方反對呈堂，指電郵談及將軍澳駿光街3號地段（百樂門印刷廠），並非本案聚焦的駿盈街8號地段（將軍澳工業村），涉及的租務政策不同。法官陳廣池聽畢表示，科技園對所有地段的政策大同小異，「否則會天下大亂」，故批准相關電郵呈堂。

根據電郵，黃偉強向周達權表示，有關物業要遵守科技園的牌照條款。控方問周達權是否知悉科技園的程序手冊，周稱從未見過該手冊。惟周表示，黃偉強接洽公司租務逾10年，「他作為第一身處理，我理解他會知（租務限制）」。

控方讀出多份文件，顯示黎智英擔任董事的公明織造廠、蘋果速銷等公司，曾以將軍澳工業村為公司秘書的地址，但於2020年3月搬走。周達權承認，當時有報道披露事件，力高顧問總經理Mark Simon遂按黎智英指示遷走所有公司。周亦提及Mark Simon的角色，形容「如果他說的話，我理解要經過黎生（黎智英）同意」。聆訊午續。