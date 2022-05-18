北角校巴溜前5死車禍　死因庭押後裁決待律政司進一步審視證據 (11:09)

律政司申請索取其中4名研訊證人作供的錄音及謄本包括消防隊目陳廣興、警員湯銘基、政府化驗師（物理組）陶志恒及運輸署高級驗車主任何元宗。律政司認為值得進一步審視證據，何官提出肇事司機曾被檢控傳票控罪，但律政司指乃是基於當時證據。

對於家屬或關注到司機面對後果「輕微」，何官解釋律政司將檢視其他可能性，表示對死因裁決影響不大，他在家屬不反對下批准申請。

5名死者為YIP WILLY（葉慶華；89 歲）、楊文根（77歲）、梁洪（83歲）、何玉珍（80歲）及陳瑞意（70歲）。

綜合早前庭上片段及證供，肇事司機吳耀宗關上車門後，校巴便向下溜。校巴機件正常，手掣須拉至第5格才能安全固定在該斜坡，但政府化驗師發現手掣只拉至第4格。多名市民曾供稱目睹有人被捲入車底，甚至「以為自己會死」。有市民不願庭上重看事發片段，直言「因為我好驚」。