城大有新校長 新加坡華裔學者梅彥昌接任 (21:39)

據校方介紹，梅彥昌祖籍廣東以西的四邑縣，其父在四邑出生，因家境貧困而移居到新加坡謀生。梅彥昌1980年畢業自澳洲亞莫納什大學，考獲工程學士（材料工程）學位，在1987年考獲新加坡國立大學博士學位。現時是亞太區材料學院的院士；新加坡工程師學院創始院士；同時榮獲倫敦帝國學院所頒發的醫學院院士榮銜及英格蘭羅浮堡大學名譽博士學位。

城大稱，梅彥昌是一位充滿熱誠的發明家，把高性能生物材料應用到醫學器材上，創立了多間衍生公司，把心血管，眼睛及外科移植技術商業化。他在2013年獲新加坡科研界最高榮譽獎項「總統科學與科技獎」。

城大稱，遴選委員會和提名委員會自2021年秋季展開全球及本地招聘，按照嚴格訂下的準則向校董會推薦人選。經過長達多月的遴選、提名及委任程序，再按照城大條例由校董會委任新一任校長。梅彥昌獲校董會委任前，亦與城大各界別會面及交流意見。