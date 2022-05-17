教師獲官小取錄後不獲聘請提司法覆核勝訴　官：「只可從教育局收集履歷」政策不存在 (20:11)

申請人為唐慧儀（音譯），答辯人為教育局長及教育局。判辭指出，申請人是以英語為母語的英語教師（Native-speaking English teacher，下稱英語教師）。申請人表示，她早前在大埔官立小學任職，去年向福榮街官立小學申請為英語教師，經兩輪面試後，在6月接到教育局通知獲取錄。申請人接受職位，惟其後遭通知不獲聘用。

校方則告知她程序出錯（procedural error），校長更發電郵解釋稱，校方決定聘用申請人後才得知，官立學校須按教育局招聘程序，由局方收集履歷再進行選拔面試，英語教師不可自行申請職位。

高官則同意申請方所稱，認為申請人完成所有招聘程序，但未獲合理解釋，做法不合理。

教育局：會檢視英語教師聘任工作完善程序

教育局今（17日）回覆查詢表示，會仔細研究判辭和徵詢法律意見，再考慮是否提出上訴，或其他跟進工作，並重申局方在招聘事宜一向有嚴謹的規定，確保甄選程序公平及公正。局方會檢視英語教師的聘任工作，完善現行程序，並確保所有持份者清楚知悉有關安排。