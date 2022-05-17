患精神病無業女子禮賓府外縱火襲警罪脫　官稱不排除精神錯亂 (17:46)

被告尹秀君（27歲）被控於2021年9月9日，在禮賓府外無合理辯解企圖縱火損壞禮賓府，以及襲擊女警25816。

葉官裁決時指，閉路電視片段拍攝到被告在禮賓府前雙腳跳動，在馬路上向無人的方向說話，又曾打自己的頭，不時自言自語，行為怪異。加上她案發時㩦有的打火機貼有自己姓名，行為不像是打算犯案的人，縱然證據顯示她曾作出案發的行為，亦不能排除她當時「唔知自己做咩」。

精神報告顯示被告患精神病，她早前亦作供，辯稱自2013年患思覺失調，在2018年因服藥不適而自行停藥。她亦稱不知為何到過禮賓府及不記得曾作出案發時的行為，直至送院後方恢復意識；被告的中學同學則供稱，被告患精神病，在案發日凌晨的Instagram直播中大叫、手舞足蹈。她案發時更致電同學，自稱「FBI」，要進入禮賓府查案，並不斷講英文，惟非完整句子，語無倫次。

葉官總結，信納被告曾作出案發行為，但極有可能受精神病影響犯案，按《刑事訴訟程序條例》，裁定被告屬精神錯亂，罪名不成立。