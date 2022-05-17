患抑鬱症五旬婦掐斃女兒稱因2019年社運及林鄭月娥　誤殺罪成囚4年 (17:45)

被告郭蓮彩（54歲）原被控謀殺罪，涉及於2019年10月10日在天水圍住所內，非法殺死其女兒徐樂頤（終年16歲）。控方接納她因精神問題犯案而減責，改控誤殺罪。

辯方求情稱，根據背景及感化報告，被告將殺人事件歸咎於特首林鄭月娥，但被告和感化官的溝通或有誤會，被告的原意是指2019年香港社會混亂構成不便。辯方重申，被告願意認罪及承擔刑責，無意將責任推卸予他人。

法官陳慶偉判刑時表示，本案判刑取決於被告的刑責多少，以及會否對公眾構成危險。陳官認為，被告趁女兒患傷風時，將抗抑鬱藥及安眠藥混入酒內，並游說女兒服藥，不是一時衝動。陳官又指，被告在錄影會面承認知悉藥物的副作用，屬有計劃殺人。

陳官引述案例表示，無論發生任何情况，父母都無權決定子女的生死，此類案件須判長期監禁，以達阻嚇之效。由於感化官認為被告的精神狀態不太穩定，陳官採納6年為量刑起點，被告認罪扣減後判囚4年。