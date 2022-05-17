海關機場檢8600萬K仔　拘5男 (17:11)

海關機場科空運貨物第一組指揮官溫朝宇表示，海關近日留意到，一批從荷蘭寄出、經台北到港的空運貨物有可疑，該批貨物報稱電鑽，其寄件及收件人過往沒有貨運紀錄。海關在5月6日透過X光掃描及開箱檢查該批12箱的貨物，發現其中4箱為電鑽，其餘8箱為白色晶體，經進一步檢驗後，確認8箱貨物為200袋、以透明膠袋包裝的K仔，形容不法分子利用不設防、無遮無掩的犯案手法偷運毒品入境。海關當日於貨運站拘捕2名受僱於本地物流公司的提貨男子，分別為37歲貨車司機及23歲跟車工人，兩人暫准保釋候查。

機場調查組指揮官林澤麟稱，海關再調查空運提單上收貨公司資料，發現該公司於2018年成立、登記地址為灣仔一間秘書公司。該批貨物於4月27日抵港，收貨公司要求物流公司取貨及暫存貨物，又多次改派貨日期及時間，直至昨日（16日）才在大角咀工業大廈取貨。海關指，當時有一名男子簽收貨物，另一名男子則駕駛私家車，搬走其中2箱毒品，至深水埗一住宅外，再有第3名男子接貨。

海關一直監視情況，先後拘捕該3名男子，分別為負責簽收貨物的45歲無業男子、駕車的44歲地盤工人及搬貨的62歲無業男子，三人被帶走調查。據了解，三人沒有黑社會背景，但不排除背後有黑社會集團操縱，相信毒品是供應本地市場。

海關另在該深水埗住宅單位，搜出350克懷疑海洛英及包裝工具，市值約36萬；亦在被捕人士家中搜出64萬現金、少量氯胺酮、大麻花等。

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂表示，今次是年內第4宗近億案件，今年累計已檢獲1.5公噸毒品，比去年同期的上升1.9倍。海關呼籲，物流界加緊留意，避免被犯罪集團利用。