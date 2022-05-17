下屆政府將設三副司長　共增13政治委任官員57公務員職位　每年總薪酬開支9500萬【短片】 (17:03)

有別於以往運房局由政務司長統籌，房屋局及運輸及物流局將連同創新科技及工業局，改由財政司長統籌，文化體育及旅遊局、醫務衛生局、環境及生態局、民政及青年事務局就由政務司長統籌。

李家超解釋增設副司長的原因，稱三司管轄範圍廣泛且工作量多，消耗了他們統籌和督導的能力，希望副司長可輔助，有助司長更積極主動工作。新方案增設早前傳聞中較少提及的副律政司長一職。李家超表示，律政司督導6個法律專業部門，本身工作繁重，希望新一屆政府的律政司長重點負責《憲法》和《基本法》的推廣、國際法律合作安排，亦希望律政司長向國際宣揚香港的優良司法制度，回應國際間不符實際的說法，期望新設副律政司長可協助司長。

李家超亦認為，新方案下政務司長與財政司長分掌政策局的比例為9:6，相信工作量比以往平均。他又表示，司長可按需要決定與副司長的分工，特首亦可作指示。

被問重設中策組與否 李稱傾向建立「做政策的設置」

新架構下沒有政策創新與統籌辦事處和中央政策組，李家超表示傾向建立「做政策的設置」，組班後會研究設立什麼政策研究組，強調會強化政策研究和不同方面的研究。

至於其他政策局重組，大致與現屆政府提出的方案一致，李家超認為目前部分政策局同時處理多個政策事項，工作量龐大，分拆可更專注及細緻處理，權責更清晰。他又以新設醫務衛生局為例，認為新局有助應對疫情，並檢討第五波的不足。