學生反國歌法示威向警擲鐵罐判社服令　律政司申覆核刑期遭駁回 (12:58)

案件原審時，裁判官鄭念慈考慮被告李汶錡（案發時22歲）還押共166天，判處120小時社服令。

律政司署理助理刑事檢控專員（特別職務）羅天瑋今表示，原審裁判官過於側重被告還押的時長，質疑涉及原則性錯誤；法庭應該先選擇刑罰種類，再因應特殊情况考慮刑期長短。羅天瑋又指，嚴重的非法集結罪可判囚9至12個月，當時感化官建議判處160至240小時社服令，原審裁判官仍判120小時社服令，屬量刑過輕。

法官彭偉昌關注，被告已完成逾九成半的社服令時數，一旦改判入獄，「反而面對多一重列罰，可能對佢唔公平」。羅天瑋回應指，法庭可以判處被告即時獲釋的刑期，但強調覆核得直，將有利法庭釐清涉及非法集結的法律原則。

彭官其後問到，被告在當日示威的參與程度如何。羅天瑋表示，沒有直接證據指明被告使用武力，但示威者叫囂時，被告必然在場。彭官遂指「如果無就直接講，我問了你五分鐘，你答案都係無」。3名上訴庭法官最後駁回覆核申請，將押後頒判辭。