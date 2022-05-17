學生反國歌法示威向警擲鐵罐判社服令　律政司申覆核刑期遭駁回 (12:58)

有網民於2020年5月27日發起反國歌法示威，職訓局男學生涉在旺角參與示威，並向便衣警投擲鐵罐，被裁定一項非法集結及兩項襲警罪成，判處120小時社會服務令。律政司不滿刑罰過輕，提出刑期覆核，要求改判監禁。3名上訴庭法官今（17日）聽畢雙方陳辭後，裁定原審裁判官原則性犯錯，原審判刑不合理，但駁回律政司的刑期覆核申請，意味律政司首度於反修例刑期覆核案中敗訴。
案件原審時，裁判官鄭念慈考慮被告李汶錡（案發時22歲）還押共166天，判處120小時社服令。
律政司署理助理刑事檢控專員（特別職務）羅天瑋今表示，原審裁判官過於側重被告還押的時長，質疑涉及原則性錯誤；法庭應該先選擇刑罰種類，再因應特殊情况考慮刑期長短。羅天瑋又指，嚴重的非法集結罪可判囚9至12個月，當時感化官建議判處160至240小時社服令，原審裁判官仍判120小時社服令，屬量刑過輕。
法官彭偉昌關注，被告已完成逾九成半的社服令時數，一旦改判入獄，「反而面對多一重列罰，可能對佢唔公平」。羅天瑋回應指，法庭可以判處被告即時獲釋的刑期，但強調覆核得直，將有利法庭釐清涉及非法集結的法律原則。
彭官其後問到，被告在當日示威的參與程度如何。羅天瑋表示，沒有直接證據指明被告使用武力，但示威者叫囂時，被告必然在場。彭官遂指「如果無就直接講，我問了你五分鐘，你答案都係無」。3名上訴庭法官最後駁回覆核申請，將押後頒判辭。