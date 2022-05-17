林鄭月娥稱疫情膠着但穩控　社交距離措施如期周四再放寬　 (11:02)

林鄭月娥表示，病毒的即時繁殖率有上升趨勢，預計數日內會升至超過1，認為在本地個案無減少，社區人流增多之下，繁殖率上升屬預料之內。

她又指，政府要保障公營醫療系統，減少重症患者，現時醫院情況令人安心，住院人數約700多人，深切治療的患者只有2名，同時政府亦設置大量社區隔離設施，疫情已平穩可控。因此會如期於本周四進一步放寬社交距離措施，包括食肆晚市堂食可延長至凌晨12時，每枱最多8人，宴會人數上限由20人升至120人；酒吧可以重新開放，每枱最多4人，入座率最多75%；部分未開放的處所亦可開放，例如麻雀館、派對房間等；而戲院、表演場地、博物館和宗教場所等可增加入場人數，其中戲院可以飲食；室內及健身中心內做運動可以不戴口罩。