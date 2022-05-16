警荃灣檢53萬元毒品拘兩人　包括14歲少年 (19:13)

新界南衝鋒隊人員昨凌晨約1時在荃灣區內巡邏，於半山街附近發現一名男童形迹可疑，遂上前截查。警員在該名男童身上共檢獲21包約8克懷疑可卡因，相信用作販賣用途。

荃灣警區重案組人員其後根據線報及經深入調查，同日晚上約11時在橫龍街一工廠大廈單位展開行動，在該單位內檢獲約92克懷疑霹靂可卡因、約13克懷疑氯胺酮、兩個電子磅、一批懷疑毒品包裝工具及約1504元現金，警員拘捕一名21歲姓林有三合會背景的本地男子，涉嫌「販毒」；該名14歲本地少年則涉嫌「販毒」及「製毒」被捕。

警員其後再搜查另一個位於柴灣角街的工廠大廈單位 ，檢獲約522克懷疑氯胺酮、約10克懷疑「冰」毒、約24克懷疑大麻油、347箱重約21公斤的懷疑大麻糖果、約3.6公斤懷疑搖頭丸粉末、小量懷疑搖頭丸及一批懷疑毒品包裝工具，並正追輯一名涉嫌「製毒」的20歲姓林有三合會背景的本地男子，懷疑他負責管理及操控該製毒工場。所有被捕人現正被扣留調查。案件交由荃灣警區重案組第一隊跟進。

警方提醒年輕人切勿為了「搵快錢」而鋌而走險，並提醒販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，年輕人切勿以身試法。