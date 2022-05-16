兒童家舍幹事涉非禮9歲女童　官斥女警問話態度欠佳未為受害者着想 (18:32)

被告馬宏輝（現年60歲）報稱任職兒童家舍高級計劃執行幹事。他分別被控於2020年5月某日及6月某日，在某兒童家舍猥褻侵犯女童X。

X在錄影會面中泣訴五度遭被告非禮，稱「我不知道為甚麼，但他（被告）喜歡與我年齡相若的女孩」。其中首次非禮事件，是在她入住家舍後的5月某日午夜，被告進入她的房間並坐在其床沿摸她的臉。X嘗試推開被告，但被告摟住X並強吻其嘴唇。被告放手後，X要求對方「不要再這樣做」，他沒有回應。X認為自己遭被告強吻，是個「壞女孩」，故事後在房裏哭泣。

其後在6月的某個星期五，被告再度闖進X的房間，關上門後自己半脫短褲，X認為被告要露出下體，故閉上眼睛。她其後感到被告將她的長褲連內褲褪去至小腿位置，並將下體觸碰她的私處，上下移動數分鐘，而其下體溫熱及堅硬。被告放開她並穿回短褲，X亦穿回褲子，惟被告再度抱住她，伸手進她的上衣，隔着胸圍在其「上身」打圈。

警員問X是否被摸乳房，X反問「甚麼是乳房（Breast）？」她終在警員解釋下，同意「上身」是指她上半身的女性私人部位。被告終放開X，不發一言離開，X則在床上哭泣。X返家後向家人透露曾遭非禮，始揭發事件。