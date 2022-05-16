黎智英顧問公司租蘋果大樓涉違契　周達權變特赦證人供稱顧問公司1998年起進駐大樓 (15:11)

被告黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）同被控一項欺詐罪，黎智英另被控一項欺詐罪。早前控方不具名地為證人周達權申請特別通道獲批，法官陳廣池今天於周作供前警告，任何人以各種方式接觸或影響證人，須要負上刑責，「輕則刑事恐嚇，重則妨礙司法公正」，又稱「以言可以入罪」。

官警告勿以任何方式接觸證人 稱「以言可以入罪」

周達權出庭作供時確認，他獲控方發出免予起訴書。控方刑事檢控專員楊美琪主問下，周達權稱他於1993年加入壹傳媒，曾任職蘋果印刷及力高顧問的董事。他指，蘋果印刷前身和工業邨公司簽訂租契前，力高已在涉案駿盈街8號營運，上址沒設置力高的水牌，惟他不知悉原因。

周達權指，力高的註冊地址於1998年轉到上址，並有一名員工Rosalinda Mendoza在大樓1樓工作，後來業務繁重，力高搬到4樓，增聘員工包括黃偉強、Mark Simon等。

周表示，力高是黎智英的私人公司，持有汽車和船隻，租用嘉道理道住宅及持有黎智英擁有的子公司，並有聘用員工及投資等。他形容力高主要由總經理、黎智英助手Mark Simon「話事」，而周當「後勤」簽發支票，黃偉強曾就嘉道理道住宅維修向他查詢。