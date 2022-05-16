司法機構更新《法官行為指引》　籲法官網上交友「畀Like」要審慎　避免匿名受訪 (13:45)

指引提及法官應避免向傳媒發表意見，即使匿名亦然，面對傳媒查詢，應轉交法院領導，法院領導一般會將交由司法機構的新聞及公共關係組跟進。

指引亦提到應對傳媒及公眾批評時，應避免回應批評，不應於開庭處理其他事務時，加插對有關批評的意見，若法官認為傳媒報道失實，應請示法院領導，司法機構可發出新聞公報說明或採取行動。

至於運用社交媒體，指引認為法官應留意使用社交媒體的風險，提醒法官於社交媒體發布的資訊，有可能即時被大量人閱覽、容易被搜尋、檢索和傳發，甚或永久保留於互聯網，亦要確保自己或至親、摯友使用社交媒體時，不會不必要地公開個人聯絡詳情或私人生活資料，以及避免在社交媒體評論案件、法律議題、訴訟人、證人或律師。若法官被人「起底」或辱罵，可請示法院領導。

新指引亦提出法官使用社交媒體時，與任何人、團體或單位「加為朋友」，抑或向任何人「讚好」、「追蹤」或與之聯繫，都應格外審慎，避免削弱外界對法官公正審理個別案件的觀感，或破壞公眾對整體司法機構的信心。