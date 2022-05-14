新冠疫情｜院舍疫下人手短缺　醫護生長駐為院友按摩手腳籌備社交活動 (19:35)

社聯3月初起得到聯豐集團捐款3500萬港元，開展「青年護理專業闖未來」計劃，招募修讀健康及護理專業課程的大專生到殘疾及安老院舍，參與為期3至4個月的護理工作，首批約295名學生已於3月21日入職，以月薪$28,350至 $32,550不等，於152間安老及殘疾人士院舍服務。

理大物理治療學系四年級生何淑紫參加計劃，到一間殘疾人士訓練中心為卧牀院友按摩手腳，並籌備不同社交活動，如打麻將、散步等。何淑紫稱，部分院友因有腦麻痺，會出現肌肉痙攣，甚至關節變形情況，遂與同學在院內成立「按摩小組」，為院友按摩放鬆手腳，改善院友活動能力。

李鳳儀稱，院舍疫情下人手短缺，為方便照顧，不少院舍只好限制殘疾人士長期卧牀，致院友行動及自理能力下降。她指出，大多數院舍只有一名不定期提供服務的物理治療或職業治療師，該計劃安排就讀相關課程學生長駐院舍數月，每天工作9小時，院友活動能力提升，亦方便院舍職工為院友換片、洗澡等，間接減輕了前線護理人員的工作壓力。

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