警破低息貸款騙案涉款190萬、拘22人　兩持牌財務公司涉提供客戶資料 (12:31)

警方商業罪案調查科總督察柯詠恩表示，在2021年9月至10月期間接獲報案，指有騙徒在電話中訛稱是本地銀行或財務公司職員，向市民推銷低息貸款計劃，並要求有興趣的市民存入10%的貸款金額作為保證金，當事主存入保證金後，騙徒便失去聯絡，未有借出金錢。

警方經調查後發現，詐騙集團在葵涌工廈設電話中心，已運作逾半年，涉及至少7宗低息貸款騙案，事主年齡介乎23至46歲，損失金額由3萬至136萬港元不等，共涉約190萬港元。另外，案中有兩間持牌財務公司向集團提供客戶資料，再由集團致電推銷，部分事主為財務公司客戶。警方仍在調查兩間財務公司是否有就提供客戶資料收取利益，以及與詐騙集團的關係。

商業罪案調查科訛騙組高級督察吳振耀表示，警方在周四及周五（12至13日）採取行動，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕17男5女，年齡介乎19至38歲，包括一名集團主腦、一名骨幹成員、兩名分別來自兩間持牌財務公司的董事、14名電話中心職員及4名傀儡戶口持有人，部分被捕者有黑幫背景，相信已瓦解該集團。

警方另搜查葵涌工廈的電話中心及兩間位於旺角的持牌財務公司，檢獲用作推銷低息貸款的廣告、借貸人申請表及近120萬港元的現金、名表及金器等。

警方指出，利用財務公司提供的借貸人資料作詐騙的手法較罕見，將聯同牌照科及公司註冊處審視兩間公司的牌照。反詐騙協調中心高級督察林沛恆提醒，市民申請貸款前，應核實職員身分，亦應向信譽良好的持牌財務公司或銀行查詢。