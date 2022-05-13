廉署再控3工人涉「三跑」項目非法回佣 (18:23)

49歲的朱冠輝是德鑄工程有限公司（德鑄）前「工頭」，被控13項罪名，包括10項代理人接受利益，及3項代理人索取利益罪名。而31歲的庄恢濤及57歲的周生，分別是德鑄的「工頭」和前建築工人，兩人被控6項罪名，包括4項代理人接受利益，及2項串謀使代理人接受利益。

案發時，德鑄是「三跑」項目的分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，而招聘主要靠建築工人介紹。其中一宗案件是在前年8月至12月期間，朱冠輝涉嫌向3名水喉工索取每個工作天50元至200元不等的非法回佣，合共逾12000元，作為協助他們受僱於德鑄，及傾向優待其中一人的誘因或報酬。

另一宗案件是在前年9月至去年6月期間，庄恢濤和周生涉嫌與組內一名棚架工串謀，接受該棚架工非法回佣共逾43000元，作為協助對方受僱於德鑄的誘因或報酬。庄恢濤亦涉嫌就聘用組內另一名棚架工，接受對方非法回佣共逾21000元。另外，庄恢濤又涉嫌串謀上述兩名棚架工，就其中一人的聘用事宜，接受對方非法回佣3500元。

廉署表示調查仍在進行，不排除再作拘捕及起訴，又指連同今日落案起訴的3人，相關調查至今累計控告9人，包括去年採取的執法行動，檢控6人在「三跑」項目工地向11名木工收取非法回佣。