七旬婦觀塘泳池遇溺15分鐘後才獲發現　死因庭揭當日有救生員頭暈無巡池　救生員更台有盲點 (14:33)

死者蔡芹菜於2017年7月16日下午2時許遇溺，同月25日離世。研訊昨揭，4名當值救生員均無發現有人向下沉，駐守4號更台的救生員稱視野有「盲點」，高級救生員趙漢祥稱不曾有人向他提及。

死因裁判官黃官關注，位於訓練池另一面的3號更台能否望到4號更台前方的泳客，趙稱「如果無人阻住應該望到」。整體而言，如十多人聚集或站立「會遮住」更台救生員視野，巡池者可「補足」。

黃官指出，當日一巡池救生員因頭暈，在當值半小時內幾乎只站在4號更台後方，問「企定定算唔算巡池？」，趙稱「行下企下最正宗，唔應該企晒」。黃官問訓練池有否設人數限制，趙稱泳池限2000多人入場，事發泳客人數屬「中挺」。黃官聞言稱若多人使用訓練池，「咁咪會對訓練池救生員構成好大壓力？」，趙稱「會，但無咩措施可做」。

主要在辦公室工作、時任康文署高級康樂經理王錫全稱，觀塘泳池時常「人山人海」，無礙救生員工作。涉事訓練池水淺、不用曬太陽，特別受歡迎，若然限制泳客使用，「曬親佢哋又入邊個數呢？」。此外，王稱因私隱問題不會長期觀看閉路電視，被黃官追問其觀念是否源自部門指引，他沉思後稱「私隱係好高深既學問，我唔係好了解，可能係我自己諗啦」。聆訊午續。