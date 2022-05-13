警方稱北角校巴意外肇事司機當時非駕駛難控危駕　同意法例不合時宜 (14:23)

5名死者為YIP WILLY（葉慶華）、楊文根、梁洪、何玉珍及陳瑞意。

警方意外前曾倡涉事路段鋪防滑鋼砂 運輸署無採納

警方港島交通部道路安全主任梁國熙於車禍後到現場評估，向運輸署提出建議。對於校巴停泊在長康街的斜路斜度為6.2度，他建議鋪設防滑鋼砂，防止車輛溜前，但運輸署無採納其建議。

他亦建議禁止車輛由長康街直行，穿過英皇道進入熙和街，以及建議延長英皇道交界處的安全島及欄杆，以增設緩衝。運輸署沒接納這兩項建議，但在行人路加設欄杆和禁止斜路上落客。

梁國熙指出，運輸署的《道路使用者守則》建議司機泊車時把軚盤扭向右或左，一旦車輛溜前，也會因前輪阻礙而停下，惟並非強制遵守，若沒依從指示，又不拉好手制，後果將相當嚴重。

死因裁判官何俊堯代家屬關注，肇事司機導致嚴重車禍，卻只就沒拉妥手制面對傳票控罪，最高判罰款2000元及停牌半年。梁國熙指並非正在駕駛的司機，未能以危險駕駛罪檢控，他同意法例存有漏洞，沒涵蓋所有情况；2006年至今有6宗類似事件，其中造成一死三傷的司機，僅被判處罰款。