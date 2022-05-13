盜估值23億毛澤東字畫後200元出售　3男爆竊罪成判囚28至30個月 (13:02)

被告依次為地盤散工吳永倫（45歲）、裝修工人許炳基（48歲）、地盤散工何亦照（46歲）。吳及何承認入屋犯法罪，即於前年9月10日，連同許炳基侵入油麻地彌敦大廈10樓後座，偷竊一批郵票及字畫、8瓶白酒及10個銅牌；許則承認於同日同地，連同另兩名被告，處理上述贓物。

辯方求情指，3人事前不知贓物價值連城，故叫價亦不高，當時僅得益萬餘元。其中次被告到場時才知道另兩人爆竊，但出於貪念留下協助搬走贓物。

法官判刑時指，涉案贓物價值不菲，被告更曾到案發地點「踩線」，是職業爆竊者，故以囚45個月為入屋犯法罪量刑起點，考慮兩人同類型案底已相隔多年，不作加刑，認罪扣減刑期後，判第一及第三被告囚30個月。

法官又指，次被告一直與另兩人行事，行為無異於上述的爆竊罪行，他更在㩦贓物回賓館途中約客人出售贓物，可見他有計劃犯案和分秒必爭，且他計劃賺取10萬元，必然知道贓物有一定價值，故以39個月為處理贓物罪量刑起點。次被告在刑滿兩個月內犯案，加刑兩個月，扣減認罪折扣，判囚28個月。