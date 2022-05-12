七旬婦泳池溺斃死因研訊　救生員稱無目撃事主下沉　更台有盲點彎身始看到水底 (20:34)

事主蔡芹菜（終年72歲），事發於2017年7月16日下午2時許。研訊不設陪審團，由死因裁判官黃偉權審理，康文署列為有適當利害關係方。證供顯示，涉事室內訓練池深1.2米，設有兩個2米高的更台，各有一人駐守，另有兩人負責巡池，當日有逾百名泳客。

身在福建的事主外孫女顏涓涓因新型冠狀病毒疫情未能來港作供，其口供指出，當日與外婆在訓練池游泳後各自活動，1.5米高的外婆在池內步行，她聽廣播才知悉外婆遇溺。事主女兒吳玲玲供稱，母親事後肺部大量入水，致腦缺氧及昏迷。

在更台當值的救生員潘偉邦稱，下午3時聽到有人叫「有人暈咗」，才知悉有人遇溺。他說在更台上能看到池底，但當值時不見有人「沉落去」。

駐守另一更台的陳光昊指出，更台有一定高度，難以看清池底，事主下沉位置與更台相距約3至5米，愈近更台便有「盲點」，要彎低身才可看見，當時他並無這樣做。此外，不少人會在該池練習閉氣及潛水，事主無掙扎動作，在更台上難以判斷是否遇溺，若有意外，巡池者能更快抵達意外點。

巡池救生員老煒成則表示，更台同事主要望池內範圍。在同一崗位的李永健，在當值不久便肚痛趕去廁所，不知上司有否安排他人頂替。聆訊明（13日）續。