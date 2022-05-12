港大推新彈性收生安排望助疫下考生　文憑試中英其中一科只獲2仍有望入讀本科課程 (18:53)

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅稱，5月底或6月初會公佈各課程的「預計收生分數」，如失手考生DSE總分數「打九折」後，仍達心儀課程的預計收生分數，有相當大機會透過新安排獲取錄。

嚴志堅稱，新安排適用於所有港大本科課程，有別於其他大學集中STEM或理科課程，港大個別課程收生有特定要求，舉例指法學士著重中英成績，未達「33」不獲取錄，此情况仍需跟從課程要求。

嚴志堅稱，今屆DSE生受苦不少，面對很多不確定情況，加上因疫情不時停課，更多同學擔心考試失手，「依個時候唔做啲嘢就唔太應該」，因此「行多一步」，推出簡化、易計算的新安排。至於新安排是否應對移民潮、吸引尖子留港等，嚴志堅稱，以往有失手學生赴海外升學、循副學位途徑銜接大學，認為若因一時失手，只是其中一科低了一級便失去入讀心儀課程的機會，尤其有疫情影響下，校方認為更需要幫助學生，相信新安排並不止在今年推行。