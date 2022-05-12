平機會性騷擾調查指逾一成受訪者曾受職場性騷擾　尤以暑期工實習生為甚 (18:43)

平機會在2021年3月至6月期間透過電話，訪問合共5027名年齡介乎18至64歲，操廣東話、普通話或英語的香港居民，包括外籍家庭傭工。

調查亦發現暑期工和實習生較大機會面對職場性騷擾，分別有25%及25.5%受訪者都有類似經歷。平機會行政總監朱崇文解釋，因為權力不平衡，尤其暑期工及實習生均非正式員工，更大機會在工作時遭性騷擾。另外，分別有18.3%受訪男性及17.3%受訪女性稱曾在網上遭受性騷擾。

平機會提醒分享裸露照片、提性話題或笑話、已拒絕仍不斷邀約均屬性騷擾

平機會署理主管徐妤婷說，無論在網絡或職場，性騷擾最常見都以口頭形式出現，例如在職場上有人談及性的話題，令在場人士感到不自在。平機會行政總監朱崇文就指，其實單是分享裸露照片已屬性騷擾，日常處理投訴上亦觀察到男性較多分享裸露照片，以及與性有關的話題及笑話，今次調查就未有分析男性遭受較多網上性騷擾的原因。

調查又發現市民對性騷擾的認知程度頗高，整體受訪者在「性騷擾認知指數」中，取得 80.26的平均分。受訪者可分辨大部分性騷擾情景，惟有兩個情景，有逾半受訪者誤以為並非性騷擾，包括「在商店購物時，店員在你面前與其他顧客說有關性的話題或笑話，令你不自在」、「公司有同事在你表明拒絕的情況下，仍然不斷向你提出約會邀請，令你覺得被冒犯」。