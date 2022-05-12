14歲少女醉後遭兩人強姦　辯方質疑事主記憶不清 (17:44)

被告依次為鄭宏昊、袁昊琛，案發時均為18歲，被控於2019年4月16日在天水圍某住所強姦女子X。X於首次錄影會面稱，當晚因為輸了遊戲，喝了不少混入綠茶的威士忌，凌晨時分由男友及兩被告送回家。回家後，男友被指示離家出外買飲料。X其後被抬入睡房，被告袁昊琛進房關門，問X「搞唔搞嘢」，X拒絕，袁在X不情願下，把陽具插入X陰道。惟庭上今日播放的錄影會面中，X稱是首被告鄭宏昊先進睡房強姦她，其後才是袁昊琛進房強姦。被問到為何未有在首次會面時講述被兩人先後強姦，X則稱「同兩個人搞，好尷尬」。

辯方盤問時指，X偕同友人報警，但報稱同行者為「表姐」，質疑X因未有成年家人陪同，才稱友人為表姐，兩人並非親戚。X同意說法，又補充錄口供時已經澄清。

辯方又質疑，X曾稱4月17日或其他日子發生本案，並指X對其後數天的事印象模糊，X同意，但不同意記憶因而受到影響。辯方又提及，本案後，X曾被判入住宿式院舍，在保護期內需要讀書上課，但X自行逃走，另X同年曾因毆打他人惹上官非，X同意記錄，但對於另一項盜竊罪，則表示不記得。