警署警長涉向4前同袍索42萬貸款兼無申報　被控13罪准保釋 (14:37)

控方表示，被告黃志明（52歲）現被控13項控罪，但本案或涉其他控罪。裁判官遂將案件押後至6月23日，以待控方調查。

被告面對的首8罪為訂明人員接受利益罪，涉及於2020年5月至2021年3月，被告身為警署警長，未得許可而接受伍潤森7筆共逾31.5萬元的貸款，並接受謝運滇一筆兩萬元貸款。另外兩罪為訂明人員索取利益罪，指被告於2020年10月及2021年4月，分別從劉家豪索取一萬元貸款，並從李金鵬索取8萬元貸款。

被告另被控於2018年12月，意圖欺騙其主事人而使用一份用以申請退休，並在退休當日以合約條款再受僱於警務處的債務申報表，而在要項上載有虛假陳述，即被告沒有任何未償還債務，用以誤導警方。

此外，被告被控於2020年9月意圖詐騙而誘使警察儲蓄互助社提供一筆逾8萬元貸款，並於2021年4月至6月期間，煽惑、誘使並指示伍潤森，就有關提供貸款案件的調查，向廉署作出虛假陳述。