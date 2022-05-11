陳日君准保釋　羅馬教廷表關注　警另控5人未有為「612基金」註冊 (23:59)

羅馬教廷發表聲明，指聖座得悉陳日君被捕，對此表達關注，並正密切留意有關事態發展。

警方指，國安處於昨日（10日）及今日（11日）在全港多區採取執法行動，拘捕兩男兩女，年齡介乎45至90歲，涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反《港區國安法》第29條。

國安處亦按照《港區國安法》第43條及《實施細則》附表二，向被捕者發出由裁判官簽發的通知書，要求他們向警方交出所有旅行證件。警方亦向法庭申請傳票控告上述4人及另外一名37歲男子沒有遵循《社團條例》要求，為「612人道支援基金」作出註冊。據悉，該人為612基金秘書施城威。

警方調查顯示上述4人均為「612人道支援基金」信託人，他們涉嫌請求外國或者境外機構，對香港特別行政區實施制裁，危害國家安全，拘捕行動仍然繼續。