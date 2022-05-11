警方聯同私隱公署拘一人　涉「起底」警員立法會議員 (21:21)

網絡安全及科技罪案調查科科枝罪索組總督察鄭澤仁交待案情。警方於今年3月發現，涉事男子於社交平台披露逾70位立法會議員及數名警務人員的個人及家人資料，包括姓名、出生日期、身分證號碼、住址及辦公室地址等。另外，他於2020年7月，即原定立法會選舉舉行前，於同一平台發佈「向選舉主任掟汽油彈」的訊息。

涉事23歲男子報稱保安員，今日於深水埗被捕，現正被扣留調查。而行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

個人資料私隱專員公署高級個人資料主任盧廸凡表示，《個人資料（私隱）修訂條例》已於去年10月8日生效，旨在打擊「起底」罪行。他指，該署已按法例要求涉事社交平台營運商移除相關起底訊息。如有違例，首次定罪罰款為5萬元及監禁兩年，另每日加罰款1000元；其後每次定罪，罰款為10萬元及監禁兩年，另每日罰款2000元。

警方由2019年至今共調查123宗「起底」案件，共拘捕23人，其中有4宗已完成司法程序。