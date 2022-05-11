男子被控「洗黑錢」1.25億元　涉上市公司借貸 (18:52)

被告林松根，48歲，被控五項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條，其後獲准保釋。

廉署指，被告於案發時是一名商人的私人助理。約於2015年中，該名商人涉嫌安排被告及其他人持有上市公司新威國際控股有限公司（新威國際）的大量股份，並安排一些人出任其高層職位以控制該上市公司。新威國際於2016年初開始經營借貸業務。約於2016年7月至2017年9月期間，該名商人涉嫌透過被告及其他人控制數間本地及離岸公司，並以該些公司向新威國際取得五筆貸款合共1.25億元。廉署調查顯示，該五筆貸款中逾8000萬元並未償還。

控罪指被告涉嫌於2016年7月至2017年10月期間，與該商人及其他人一同串謀，知道或有合理理由相信上述五筆共1.25億元的貸款，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該些款項。證監會及港交所在廉署調查案件期間提供全面協助。