今年首季整體罪案較去年同期跌6.2%　虐兒詐騙勒索案增　至今年3月175人涉違《港區國安法》被捕 (17:45)

多項主要罪案均錄跌幅，包括行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打、刑事恐嚇、刑事毀壞、盜竊、性罪行及嚴重毒品罪行等，暴力罪案亦減少212宗至1840宗（-10.3%）。

被捕青少年共448人，較去年同期少269人（-37.5%）。警方指，今年有4名13歲男學童遭毒犯利用販運冰毒、可卡因及大麻而被捕；亦有11名12至15歲女童，為賺快錢被賣淫集團利用參與賣淫活動。

部分罪案仍錄得升幅。本年首季虐兒案件有245宗，上升29%，涉及侵害兒童性罪行上升43%。詐騙案亦上升29%至5378宗，當中逾七成與網上騙案有關，雖然援交騙案及網上情緣騙案宗數下跌，但涉及損失金額均上升三成一至1430萬元及1.8億元。勒索案就上升28.6%至432宗，較去年同期增96宗，升幅主要來自裸聊勒索。