兩男涉姦友人女朋友　事主稱男友知悉事件後表示「無計啦」 (17:31)

被告依次為鄭宏昊、袁昊琛，案發時均為18歲，兩人各被控於2019年4月16日在天水圍某住所強姦女子X。X現17歲，讀畢中二後輟學。庭上播放X的其中一段錄影會面，X稱原本與爺爺在天水圍同住，但爺爺當時因病留院。2019年4月15日晚上，她與男友到男友人位於屯門的住所喝酒及玩啤牌。X因輸掉遊戲，喝了約6至7杯混入綠茶的威士忌，隨後醉倒及嘔吐。另約有6人包括兩被告，及後到場一同喝酒玩樂。

X續稱，男友及兩被告深夜時送X回家，她由被告鄭宏昊揹著。回家後，X被人放上沙發，男友則離家出外買飲料。其後X被抬入睡房，被告袁昊琛進房關門並問X「搞唔搞嘢」，X拒絕，更多次稱「唔要」。袁則除下自己及X的褲子，爬上床壓著X，X掙扎但被捉著，袁其後把陽具插入X陰道及抽插，X形容當時感到「唔舒服、討厭」，約數分鐘後，袁替X穿上褲子後離開房間。惟X當時受酒精影響，故睡了一會，起身時看到褲子未有扣鈕。X又稱，事後與男友談及被姦一事，男友則稱已經知道發生何事，更稱「無計啦，嗰個係我二叔」，X遂與男友分手。X數天後與朋友談及此事，並在表姐勸說下報警求助。