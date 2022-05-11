10人涉6宗反修例相關案件提堂　准保釋候審 (16:25)

首案控告網絡工程師黃楚婷（27歲）及文員張仲綸（32歲）。兩人同被控於2020年6月30日，在觀塘創紀之城第5期APM內參與非法集結。

次案被告為學生王樂堯（19歲），被控於2019年8月31日，在油塘油塘邨富塘樓地下外的公眾地方攜有一把刀，並管有一樽噴漆。

餘下4宗案件，均發生於2019年9月14日。侍應劉佑煒（27歲）被控於該日在牛頭角彩頣居外的公眾地方，管有一個可發出鐳射光的裝置及一支行山杖。保安員萬展超（29歲）被控於同日同地參與非法集結。

此外，學生朱永業（26歲）被控於同日在牛頭角淘大商場內，企圖阻撓警員17128及警員19622，並襲擊警員20921。送貨員郭卓其（19歲）被控於同日同地襲擊警員15398；室內設計師張偉保（34歲）則被控故意阻撓警員15398。

至於學生李家樑（20歲）被控於同日在淘大商場1樓非法集結；程式設計師范子謙（31歲）則被控於同日同地抗拒高級督察鄺志文及警長3870。