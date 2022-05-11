北角校巴致命車禍死因研訊　調查指校巴手掣只需再拉一格可保安全 (16:02)

5名死者為YIP WILLY（葉慶華）、楊文根、梁洪、何玉珍、陳瑞意。

持30年駕駛經驗的消防隊目陳廣興供稱，當日下午2時許抵達熙和街後見到一輛校巴，乘客上落的車門已打開、有明顯凹陷，他從該門上車後，將手掣向上拉，並聽到3下「的、的、的」聲音。

庭上早前播放的片段及證供顯示，肇事司機吳耀宗關上車門後，校巴便向下溜。專家證人、政府化驗師（物理組）陶志恒博士表示，他根據一段行車紀錄片段（拍到校巴的手掣溜前的情況），再重組現場環境，發現校巴手掣拉至第4格的狀態與片段最脗合。

至於校巴手掣的狀態，運輸署高級驗車主任何元宗稱，經檢驗後，校巴並無機件缺檢、制動系統良好，若司機拉好手掣，即使用力推或關車門，都不會令手掣回落。而手掣制動杆最盡可拉至8格，他將校巴放在6.07斜度的工作斜台上測試，發現拉至第5格可將車固定。

死因裁判官何俊堯關注，校巴案發時停泊的斜路斜度為6.2度，手掣需拉至第幾格才可安全停下，何元宗經計算後表示同樣為第5格。何官再問，若然大力關車門會否影響手掣？何元宗稱拉手掣後有自動鎖，加上其狀況良好，不會因撞擊而改變格數。聆訊明續。