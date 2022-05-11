海關檢8萬件冒牌貨市值2200萬　拘4男1女 (12:37)

海關商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官馮衛正表示，海關於葵涌一間物流公司檢獲一個載有兩個冒牌手袋，以及一對冒牌女裝鞋的包裹，隨即聯絡包裹上收貨人，按對方指示把貨物送到荃灣一甲級寫字樓單位，即場拘捕25歲的收貨女子。關員亦於其工作地點再檢獲19件懷疑冒牌物品，包括手袋、女裝鞋及飾物等。經初步調查，涉事女子於該寫字樓工作，同時經營網店2個月，涉案冒牌貨物售價為數百至數千元不等，為正貨價格的一成，惟質素參差，引起海關懷疑。

另一宗個案中，海關就於葵涌一間物流公司截獲一個載有14對波鞋的包裹，並按地址送到一個觀塘工廈單位。行動中破獲了一間營運3年、售賣冒牌波鞋及運動品店舖，發現880件冒牌貨品，一名26歲男收貨人當場被捕，其後亦再拘捕3名25歲男店主。海關指該店於社交平台招攬生意，該批冒牌波鞋手工較精細，售價接近正貨售價。

海關另亦曾於行動中在青衣一拆貨場檢獲涉款112萬元的冒牌無線耳機，貨物分成100個細小包裝盒，海關人員打開後發現為「盒中盒」。為期近兩星期行動中，海關又於元朗一拆貨場檢獲5200隻冒牌手表，涉款500萬。

海關版權及商標調查科版權及商標調查（行動）課監督洪漢榮指，與本年一月同類行動比較，檢獲的假貨數量及市值，為上次行動的3倍及1.2倍。今次海關根據情報，鎖定多個跨境冒牌轉運貨物風險較高的拆貨場，分別位於元朗、青衣及葵涌的物流公司，亦發現部分冒牌貨會轉運到歐美、中東、亞洲及非洲等地。

洪指海關留意近期相關案件有兩個特點，包括高價值冒牌貨品案有上升趨勢，而且因疫情持續，影響物流運作，不法分子改為走私高價貨到海外，例如手表、無線耳機 太陽眼鏡等，以利潤抵銷運輸成本上升。同時亦有不法分子以加工包裝嘗試蒙混過關，例如把貨轉送到不同拆貨場儲存。