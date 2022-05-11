支聯會拒交資料案　前幹事陳多偉判囚3月 (13:02)

5名被告鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光。審前認罪判囚3個月的梁錦威早前刑滿出獄，今亦有到庭旁聽。旁聽者亦包括因七一遊行案被判囚、上周出獄的社民連曾健成，以及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。

羅官判刑時指出，被告陳多偉聯同其他幹事故意不遵從指示，更到警察總部門外公開聲明，明顯在挑戰執法機構，其行為延誤執法部門防止及調查涉及國家安全的事情，影響公眾利益，相當嚴重。

羅官以監禁4個半月作量刑起點，雖然陳多偉於去年9月表示不認罪，至昨日才改變答辯意向，但考慮本案至今仍未訂下審期，決定給予全數三分之一的認罪扣減，總刑期為監禁3個月。