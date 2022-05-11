支聯會拒交資料案　前幹事陳多偉判囚3月 (13:02)

支聯會拒應警方國安處要求交出資料，前副主席鄒幸彤和常委共5人被控「沒有遵從通知規定提供資料罪」，前幹事陳多偉昨（10日）承認控罪，今（11日）在西九龍裁判法院被判囚3個月。至於辯方爭議控方未有披露指證支聯會是「外國代理人」的資料，控方早前申請公眾利益豁免權（Public Interest Immunity）（PII），拒絕向辯方披露，《港區國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉今裁定，控方須向辯方披露部分與支聯會相關的文件資料，包括搜查令及警方調查報告等，但未有提及實際內容。
5名被告鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光。審前認罪判囚3個月的梁錦威早前刑滿出獄，今亦有到庭旁聽。旁聽者亦包括因七一遊行案被判囚、上周出獄的社民連曾健成，以及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。
羅官判刑時指出，被告陳多偉聯同其他幹事故意不遵從指示，更到警察總部門外公開聲明，明顯在挑戰執法機構，其行為延誤執法部門防止及調查涉及國家安全的事情，影響公眾利益，相當嚴重。
羅官以監禁4個半月作量刑起點，雖然陳多偉於去年9月表示不認罪，至昨日才改變答辯意向，但考慮本案至今仍未訂下審期，決定給予全數三分之一的認罪扣減，總刑期為監禁3個月。