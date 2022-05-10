支聯會陳多偉認未向國安處交資料明判刑　控方公眾利益為由拒披露「外國代理人」資料遭辯方爭議 (19:58)

5名被告為鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光。無律師代表的鄒幸彤自行陳辭稱，控方申請豁免的內容並非辯方所求，辯方由一開初只求控方披露支聯會屬於哪個國家或組織的「外國代理人」，以及與該國是什麼關係，一度天真地相信控方會給予答案，然而至今相隔8個月，控方卻以不可披露警方調查等為由繼續隱瞞。

控方表示，支聯會是否外國代理人與本案無關，遭辯方質疑或會構成允許警務處長將「外國代理人」標籤貼在任何人身上。

有關陳多偉的案情稱，國安處於2021年8月25日發出書面通知要求支聯會提供資料，送達予陳多偉等幹事，及後陳多偉與其他幹事於9月7日到警總遞交公開信，表明不會向國安處提供被要求的資料。陳多偉在同月8日被捕，在警誡錄影會面下稱自1996年起已任支聯會義工，2020年起成為幹事。警方翌日搜查六四紀念館及支聯會倉庫，檢取多份會議紀錄和財務報表等。控方稱，作為支聯會幹事的陳多偉並未盡應盡的努力繳交文件。法庭書記讀出案情期間，兩度誤將「支聯會」讀成「民建聯」，被羅官提醒。