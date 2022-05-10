警長涉向前同袍借款逾42萬元　另疑誘使下屬隱瞞廉署控妨礙司法公正 (19:01)

52歲被告黃志明被控8項訂明人員接受利益及兩項訂明人員索取利益、一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為、一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件以及一項欺詐。案發於前年5月至2021年6月，被告前年12月初派駐到田心分區一個巡邏小隊，之前則駐守葵涌分區一個巡邏小隊。

其中10項控罪指出，被告未經許可向葵涌分區一名前下屬警員及一名前上司督察，索取兩筆共9萬元貸款，以及從另外兩名葵涌分區前下屬警員，接受共逾33.5萬元的貸款。至於一項涉嫌意圖妨礙司法公正控罪則指稱被告煽惑、誘使並指使一名下屬警員，於調查時向廉署隱瞞有關借貸。

另一項控罪涉及警長的提早退休申請，指稱他於2018年12月17日申請提早退休，以及在退休當日以合約條款再受僱於警務處，但他虛報沒有任何未償還的債務。被告的申請最終獲批，並獲發放退休金共逾250萬元。餘下一項控罪指被告涉嫌向香港警察儲蓄互助社虛假地表示，沒有向其他銀行或財務機構申請貸款，並意圖詐騙而誘使香港警察儲蓄互助社向他提供一筆逾8萬元貸款。