曾邀多名民主派人士加入　香港電台：「節目顧問團」4月底任期結束後已停止運作 (18:40)

港台今日發出新聞稿表示，去年2月商務及經濟發展局發表的《香港電台的管治及管理檢討報告》，建議港台改善其各種聽眾／觀眾調查報告的運用，以便更有效收集公眾對其服務表現的意見，亦建議港台按《香港電台約章》規定，與港台顧問委員會建立更積極及合作的伙伴關係，使顧委會能履行《約章》所指明的角色，其中包括透過聽取港台定期進行的公眾意見調查報告，監察港台節目符合公眾期望的程度。

港台因應《檢討報告》的建議，在檢討現行各種收集公眾對港台節目意見的渠道後，將整合並重新設計港台就其電台及電視服務表現進行的定期聽眾/觀眾意見調查，在完成調查後向顧委會提交報告。由於港台已經有多個渠道收集社會不同界別人士意見，為精簡諮詢架構，香港電台節目顧問團上屆任期於4月底結束後已停止運作。

最後一屆顧問團成員包括鍾庭耀、邵家臻、何漢權、羅永聰

港台有關「香港電台節目顧問團會議2020」的網頁中，已無法存取最後一屆港台節目顧問團名單的資料。根據網站頁庫存檔紀錄，名單共有140人，來自不同政治光譜，分成12個界別，成員包括教育界選委何漢權、香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀、立法會議員劉智鵬、前議員邵家臻、莫乃光，另亦有多名民主派區議員或前區議員，例如黎志強、楊雪盈、黃文萱，亦有已經離開本港的民主派前區議員，例如何致宏。