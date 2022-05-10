「佔旺女村長」畢慧芬否認非禮女囚友　稱僅向對方遞紙巾 (17:42)

被告畢慧芬（26歲），被於2021年2月8日至22日期間某日，以及2月23日，分別在小欖精神病治療中心日間活動室及浴室猥褻侵犯女子X。X早前供稱，她曾敷衍被告答應做其女友，被告在日間活動室內突然親吻她的嘴及臉。此外，被告在淋浴其間得悉她快將離開小欖後，隨即攬著她、用舌頭舔她的嘴，並用手觸碰其下體。

畢慧芬自辯稱，她與X在小欖精神病治療中心相識，某一天X在日間活動中心向她表示「不如一齊玩吖」，畢慧芬當時「呆咗」，但感到對方「好似想搵人認識」，於是回應「好呀」。數天後，X在日間活動室突然哭起來，並指「我呀媽唔理我，又唔見我，又唔睇我啲信」，畢慧芬見狀遞上紙巾，現場有其他囚友。

畢慧芬續指，X曾在淋浴前問她借沐浴露，她深知向其他囚友借出個人物品會被處分，然而覺得X很可憐，「唔借俾佢好似唔好，佢好似小朋友咁樣扭計，我一時心軟應承左佢」，強調不曾著X做自己女友，亦不曾做出涉案行為。

控方盤問被告時問到，為何被告明知不獲職員許可，仍選擇向X借出物品，質疑「你對佢都好大方」。畢慧芬稱「我個人都好大方」。