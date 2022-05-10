學生放垃圾到路軌及襲警判入更生中心　官批寧參與「三罷」不回校考試令人痛心 (17:16)

辯方求情時稱，被告李澤輝（現19歲）早年患過度活躍症，學業一般，但他克服困難取得進步，且他為人勤力，從事倉務兼職及補習，幫補家計。辯方續稱，他經歷年輕人躁動時期而犯下本案，已認知過錯。他又因本案暫停副學士的課程，希望及早完成學業。

裁判官彭亮廷判刑時稱，被告響應呼籲參與「大三罷」，警員目睹他拋下垃圾欲制服他時，被告出拳揮向警員，警員及時避開未有受傷。彭官重申，法庭有責任保護執行警務的警員免受傷害，指被告的行為挑戰法治。雖然被告未有真正擊中警員，但其罪責不會因此降低。彭官稱，其行為絕對會激起在場人士的情緒及令人效法，其中危及鐵路乘客安全為最嚴重的罪行。

彭官又稱，報告指被告體能不佳，故不適合勞教中心，他亦認為教導所的拘禁期與整體罪責不相稱，故判被告入更生中心。彭官最終稱，冀被告早日完成學業，學校亦能為他酌情保留學籍。