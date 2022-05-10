的士7月17日起加價　落旗加3元　首段跳表加兩毫　後段每跳加1毫 (17:16)

．落旗新收費（最初2公里或以下路程）

市區的士：24元加至27元

新界的士：20.5元加至23.5元

大嶼山的士：19元加至22元

．落旗後每行駛200米的跳表新收費

市區的士：（2-9公里）每跳1.7元加至1.9元；（9公里後）每跳1.2元加至1.3元

新界的士：（2-8公里）每跳1.5元加至1.7元；（8公里後）每跳1.2元加至1.3元

大嶼山的士：（2-20公里）每跳1.5元加至1.7元；（20公里後）每跳1.4元加至1.5元

運輸及房屋局解釋，審批加價申請時已充分考慮各項因素，盡量平衡各方關注，最終批出的加價幅度較業界建議低，亦明白的士行業因疫情影響而令淨收入下跌，難以吸引新人入行，認為加價建議有助吸引新人入行。

政府亦已檢視整體的士營運和管理，並建議推出一系列措施改善的士服務的整體質素，以及改革的士業界，包括引入的士車隊管理制度、提高的士最高乘客座位數目至6個、引入的士司機違例記分制度及實施兩級制罰則。政府亦建議提高有關利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則，現正籌備相關的立法建議，並會適時提交立法會。