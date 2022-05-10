海關破獲兩宗走私香煙案件　檢獲7400萬元私煙 (16:36)

海關稅收罪案調查科高級調查主任葉立民表示，海關在上周三（4日）於元朗公庵路截查一輛貨櫃車，在40呎貨櫃內檢獲約1200萬枝私煙，當場拘捕40歲男貨櫃車司機。海關經跟進調查，於上周四（5日）再搜查元朗公庵路一間鐵皮屋，於一個20呎貨櫃內檢獲460萬枝懷疑私煙。

海關在行動中，共檢獲約1700萬枝私煙，市值約4600萬，應貨稅值3200萬元。海關發現，不法分子利用偏遠鐵皮場收藏私煙，該處只有單程路出入，加上守衛嚴密，附近設有類似「控制中心」的房間，設閉路電視及電閘，增加執法難度。海關相信，涉案私煙剛抵港，待安排分拆及出售，部分私煙箱面沒有標記，不排除不法分子會將私煙當作正當貨物流入市面。

另外，海關亦於上周四（5日）抽查葵涌貨櫃碼頭的貨櫃，發現一個以布匹作掩飾的懷疑私煙貨櫃，檢獲1000萬枝私煙，市值約2800萬元，應課稅值約1900萬元。海關指該貨櫃採取迂迴海運路線，由柬埔寨來港，報稱轉口至菲律賓。海關相信，行動成功阻截大批私煙流入市面，正調查私煙來源及去向，不排除更多人被捕。