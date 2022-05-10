北角校巴5死車禍續死因研訊　救人者稱「精神上受傷」不欲重看事發片段 (15:16)

5名死者為YIP WILLY（葉慶華）、楊文根、梁洪、何玉珍、陳瑞意。

雜貨店女東主甄瑞嫻供稱，當日她與丈夫梁材光在店內上班，丈夫正與熟客、死者之一的YIP WILLY「埋數」，突然有人大叫，校巴便與她擦身而過，致其左眼角及面部受傷。男東主梁材光指，校巴直衝時他走避不及，背部被撞後「跌入車底左邊」，面部、雙手及腳均受傷。

任職水電冷氣工程的蔡振環憶起，他見到一男途人從車底拉出傷者，包括雜貨店東主梁材光，他便上前安撫對方。死因研訊主任欲在庭上播放案發片段，蔡振環隨即問「可唔可以唔睇呀？因為我好驚」，他又表示身體無受傷，但「精神上受傷」。

死者YIP WILLY的菲傭Salvador Marjorie Nim在書面供辭指，老闆YIP WILLY與熙和街雜貨店檔主相熟，他每月的10日均會到訪該處，形容老闆「好似探朋友咁」，案發當日如是。她憶起，當時見到一個「影」衝向坐輪椅的老闆，而她則被人群撞倒，全身疼痛，她及後上前尋找老闆，便發現輪椅在校巴車尾，而車底下方有3個人。所有傷者已作供完畢，明天（11日）將傳召消防員及警員等出庭。